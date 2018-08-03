توفى أحد مصابي حادث طريق بورسعيد، اليوم، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 12 شخصًا، وتستعد مدينة المطرية لاستقبال الجثمان لتشيعه من مسجد عائلة الريس.

وأعلن مستشفى المنصورة الدولي، وفاة إسلام نعمة الله محمد جمعة الخضيري، أحد مصابي الحادث، والذي كانت حالته خطيرة بعد إصابته بكسر في الرقبة ونزيف بالكبد وأجريت له عملية استئصال للطحال وترقيع في الكبد، وجرى نقله من المستشفى الأميري ببورسعيد إلى مستشفى الدولي بالمنصورة.

يذكر أن الحادث قد وقع إثر حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نقل يوم اليوم الأحد الماضي، في مدخل مدينة بورسعيد عند الكيلو 23، مما تسبب في وفاة 11 عاملا وقتها وإصابة 16 آخرين ما يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات المنصورة وبورسعيد، وبحالة اليوم ارتفع عدد المتوفيين لـ12 شخصًا.