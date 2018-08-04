يتجه المسلمون من كافة بقاع العالم الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية هذه الأيام لأداء مناسك الحج، ولذلك سعت السعودية لتوفير المشقة على حجاج بيت الله من خلال مشاركة 1000 سيدة في تنفيذ خطة الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، لتقديم أفضل الخدمات لضيفات الرحمن وزائرات المسجد.

أعمال المراقبة والإرشاد والترجمة لغير العرب من المسلمات، كانت تلك أهم الأعمال التي تقوم بها 1000 سيدة أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، حسب الموقع المخصص لها.

برامج متكاملة جرى إعدادها وخطط تنظيمية للتحرك، حسب سارة الحيسوني مديرة الإدارة العامة النسائية، مؤكدة قيام الإدارة بدورات تدريبية متعددة لتطوير أداء الموظفات الرسميات، بالإضافة لتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم كالحج على كيفية التعامل مع الزائرات وإدارة الحشود، وشرح الأنظمة والتعليمات وكذلك إقامة دورات لتعليمهن مختلف اللغات لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات، سعيا لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهن بالسكينة والهدوء والطمأنينة.

كما ضمت الإدارة 1000 مراقبة ومرشدة ومترجمة لخدمة النساء في موسم هذا العام، للمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية وتوعية الزائرات، منهن 442 موظفة رسمية ومتعاقدة و538 موسمية.

وأشارت "الحيسوني"، إلى أن الإدارة نسقت مع الجهات ذات العلاقة في الأعمال التطوعية وعقدت الاجتماعات لتحديد الضوابط والشروط والاحتياجات وآلية العمل، وكذلك متابعة جودة الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي في الأقسام النسائية والعمل على تقويمها بما يحقق تطلعات المسؤولون.