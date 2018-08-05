قالت سلوى حسين مذيعة "أطفال بورسعيد"، إنها حاورت الأطفال داخل مبنى المحافظة بحضور جهات أمنية والتضامن الاجتماعي ومكتب حماية الطفل، وشرطة أمن الموانئ، مضيفة: "أول ما شفت الأطفال وفي إيديهم الحديد قلبي اتخطف".

وأضافت حسين، خلال حوارها في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي": "أنا نسيت إني مذيعة واتعاملت معاهم كأم، هما ضحية مجتمع ولهم ظروفهم"، موضحة أنها لم ترد على الطفل محفوظ دياب كعجز منها بل لتأثرها بما قاله.

وتابعت: "هو لعب على عواطفي وأنا صدقته وهو اتكلم وأنا سكت مش لأني مش قادرة أرد.. لأن دموعي اتحبست في عيني".