صحفي "الوطن" عن تخفيض عدد ساعات العمل بالحكومة: لن يمس رواتب الموظفين

قال ماهر هنداوي، الصحفي بجريدة "الوطن"، إن الحكومة مهتمة بشكل كبير بإصلاح الجهاز الإداري للدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بما يتماشى مع سياسات خطة 2030.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، خلال حديثه عن انفراد "الوطن" بشأن وجود قرار من رئيس الوزراء ببحث تعديل عمل أوقات موظفي الحكومة ليحصلوا على 3 أيام إجازة أسبوعية، أن الفكرة كانت موجودة من قبل لكنها لم تظهر بسبب بعض المخاوف من تبعات القرار.

وتابع أن الحكومات المتعاقبة لا تعمل بشكل منفصل وتبدأ حيث انتهت سابقاتها، ولهذا عملت الحكومة الحالية على دراسة تطبيق الفكرة التي طُرحت في عهد الحكومة السابقة.

وأردف، أن تقليص عدد أيام العمل لن يمس برواتب الموظفين، لكن القرار سيعمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة هيكلته.