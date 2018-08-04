تقدم "الوطن" لكم موجزا لأهم أخبار برامج "التوك شو" ليوم الجمعة، حيث حل الفنان علي ربيع ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

علي ربيع: ولدت في دولة عربية.. و"الناس كانت بتحب قعدتي من وأنا صغير"

ربيع: "كنت بختبر كورة وأسقط وروحت كل الأندية إلا الأهلي والزمالك"

علي ربيع: "مسرح مصر هو اللي عرفني بالناس وعرف الناس بيا"

وأجرى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" مؤكدًا على الانفراد الذي نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم بوجود قرار من رئيس الوزراء ببحث تعديل عمل أوقات موظفي الحكومة ليحصلوا على 3 أيام إجازة أسبوعية.

"التنظيم" يؤكد انفراد "الوطن".. و59% من الموظفين رفضوا الـ3 أيام إجازة

التنظيم والإدارة: فتح مسابقات التعيين الحكومية بعد دراسة الفائض والعجز

التنظيم والإدارة يؤكد على أحقية العاملين بالخارج في الحصول على إجازات

كما أجرى الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والخدمات البيطرية، مداخلة هاتفية بنفس البرنامج:

"البيطرية": قانون للإعدام الرحيم للحمير وضبط 1108 جلود حمير مذبوحة

رئيس الخدمات البيطرية: "عندنا الحمير موجودة وبتمثل دخل للعملة الصعبة"