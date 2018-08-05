شهدت مستشفى السعديين المركزي إجراء 44 عملية جراحية لأهالي قرية السعديين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح في إطار تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة للانتهاء من قوائم الانتظار.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المستشفى بإجراء هذا الكم من العمليات في يوم واحد حيث تم إجراء 10 عمليات أستئصال مرارة، 34 عملية ما بين عمليات جراحية كبرى ومتوسطة.

شارك في إجراء العمليات 26 طبيبا استشاريا وأخصائيا من مستشفيات ديرب نجم ومشتول السوق ومنيا القمح وبلبيس والزوامل وههيا المركزي بجانب أطباء مستشفى السعديين وأطباء المديرية و20 من هيئة التمريض.