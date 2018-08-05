استنكر محفوظ دياب، الشهير بالطفل الذي رد بفصاحة على المذيعة التي حاورت الأطفال الذين ضُبطوا في واقعة تهريب ملابس من الجمارك ببورسعيد، تعامل المذيعة سلوى حسين، التي حاورتهم، متهمًا إياها بالقسوة عليه وعلى باقي الأطفال الذين شاركوا في التهريب.

من جهته قال هارون همام، أحد المضبوطين الذين حاورتهم المذيعة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "معملناش حاجة لكل ده، دول يا دوب حتتين وبنكسب 100 جنيه، ده شغل خفافي، إحنا معملناش حاجة كبيرة".

وأضاف: "أنا محتاج ده حتى لو أسرتي مش محتاجة، وهي متقدرش تعمل حوار مع حيتان التهريب، لكن إحنا بالنسبة لهم مش حاجة".