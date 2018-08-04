تسجيل الدخول

الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

أحدث الأخبار

بالصور| نجاح أول جراحة تجميل لطفلة بمستشفى طور سيناء العام

بالصور| نجاح أول جراحة تجميل لطفلة بمستشفى طور سيناء العام

قبل عيد الأضحى.. قائمة بقطارات إضافية بخطوط القاهرة وأسوان والإسكندرية

قبل عيد الأضحى.. قائمة بقطارات إضافية بخطوط القاهرة وأسوان والإسكندرية

حمدي الكنيسي يدعو "الإعلاميين السودانيين" لعقد اجتماعات مشتركة

حمدي الكنيسي يدعو "الإعلاميين السودانيين" لعقد اجتماعات مشتركة

"شبكة سورية": تعرض أكثر من 500 شخص للتعذيب بسجون حكومة "الأسد"

"شبكة سورية": تعرض أكثر من 500 شخص للتعذيب بسجون حكومة "الأسد"

حزب إيطالي يشترط تعديلات للتصويت لصالح مرسوم منح زوارق للبحرية الليبية

حزب إيطالي يشترط تعديلات للتصويت لصالح مرسوم منح زوارق للبحرية الليبية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بحوزتهم نصف كيلو حشيش

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بحوزتهم نصف كيلو حشيش

اختيارات الوطن

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

«أمنية» اكتشفت جثماناً جديداً فى مقابر عائلتها.. غريب فى تُربتى

«أمنية» اكتشفت جثماناً جديداً فى مقابر عائلتها.. غريب فى تُربتى

الفن يحتل الحدائق والساحات الشعبية فى الشمال السورى

الفن يحتل الحدائق والساحات الشعبية فى الشمال السورى

تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

الأكثر قراءة

عاجل