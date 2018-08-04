قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق تأخرت نحو 55 عاما، بسبب حروب الاستنزاف واليمن والكويت، موضحاً أن الوزارة عاكفة على تحديث وتطوير الخط الأول للمترو "المرج- حلوان"، بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه.

وأضاف عرفات، أن خطة التطوير تشمل نظم كهربة الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وإدخال قطارات مكيفة جديدة الخدمة، خلال تنفيذ خطة التطوير، قائلا: "زمن التقاطر بالخط الأول بعد التحديث سيكون 90 ثانية، بدلا من 3.5 دقيقة".

جاء ذلك، خلال جولته التفقدية اليوم، يرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل لشؤون السكك الحديدية ومترو الأنفاق، واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق.