وصل البلاد صباح اليوم سلفاكير ميارديت رئيس دولة جمهورية جنوب السودان للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على إتفاق السلام الخاص بقضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية بين الفرقاء الجنوبيين، والتي ستبدأ منتصف ظهر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، وكان في استقباله بمطار الخرطوم، الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من السادة الوزراء،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".

وجاءت جولة المفاوضات الحالية التي تستضيفها الخرطوم تحت رعاية البشير بناءً علي تفويض من قمة الإيقاد الإستثنائية في الحادي والعشرين من يونيو المنصرم للرئيس السوداني المشير عمر البشير لقيادة مبادرة وجولة ثانية من التفاوض المباشر بين الرئيس سلفاكير ميارديت ود.رياك مشار حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية، ويشهد مراسم التوقيع عدد من الرؤساء الافارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقليمية والدولية.