التقى الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، بوفد من الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعة، وقدّم أعضاء الوفد الشكر لرئيس الجامعة لما لاقوه من اهتمام طوال فترة دراستهم بالجامعة.

وقال أعضاء الوفد إن الجامعة أولتهم بالرعاية الكاملة، وقدمت لهم جميع التسهيلات الممكنة من خلال وحدة الوافدين بها، والتي يرأسها الدكتور محمد أبو سالم.

من جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضي، أهمية التبادل العلمي والطلّابي بين الجامعات العربية، واستقبال الجامعة لعدد كبير من الطلّاب الوافدين للدراسة بكلياتها سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأضاف القاضي أن الجامعة تحرص على سمعتها العلمية، وتصنيفها المتقدم بين الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، وأن استقبالها للطلّاب الوافدين يعبر عن توجه الدولة نحو الأشقاء العرب بمزيد من التعاون والترابط.

كان الوفد العراقي نقل تحيات رئيس جامعة تكريت إلى رئيس جامعة بنها، وقدم إليه درع الجامعة نيابة عن رئيس جامعة تكريت الذي شكره "القاضي" ودعا إلى المزيد من التعاون بين الجامعتين العربيتين.