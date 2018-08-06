"الرئاسة": الدولة لديها خطة طموحة لتطوير مرفق السكك الحديدية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بنائب وزير التجارة والصناعة الروسي، من أجل مناقشة تطوير السكك الحديدية.

ووصف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن قطاع السكك الحديدية يخدم قطاع عريض من المواطنين، وأن هناك حاجة ملحة لتطويره.

وأوضح راضي أن الدولة لديها خطة طموحة أعدتها وزارةا النقل من أجل تطوير المرفق سواء من ناحية العربات أو الجرارات أو المحطات والمزلقانات وميكنة المنظومة بالكامل، لتقليل الخطأ البشري.

ولفت راضي إلى أن مصر لديها خطة لمد 2000 كيلو سكة حديد، منهم خط "العلمين- العين السخنة" بطول 500 كيلو متر، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لديه خبرة كبيرة بهذا المجال، وأن الدولة تبحث جميع العروض المقدمة لها.