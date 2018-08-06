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واشنطن تعلن تطبيق عقوباتها على إيران غدا

واشنطن تعلن تطبيق عقوباتها على إيران غدا

صانع أحذية المرضى: اتعلمت «الصنعة» فى «المستعمرة» من «أمريكى»

صانع أحذية المرضى: اتعلمت «الصنعة» فى «المستعمرة» من «أمريكى»

الجـــذام.. لعنة مجتمعية لا تسقط بالتقادم

الجـــذام.. لعنة مجتمعية لا تسقط بالتقادم

ارتباك بـ«أوقاف الإسكندرية» بعد نقل «العجمى» إلى السويس

ارتباك بـ«أوقاف الإسكندرية» بعد نقل «العجمى» إلى السويس

أطباء: يمكن التعافى منه.. والدعم النفسى والاجتماعى ضرورى

أطباء: يمكن التعافى منه.. والدعم النفسى والاجتماعى ضرورى

251 مليون جنيه أرباح «الأهلى الكويتى» فى النصف الأول

251 مليون جنيه أرباح «الأهلى الكويتى» فى النصف الأول

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توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

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