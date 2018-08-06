لقي طالب مصرعه أسفل عجلات القطار، أمس، أثناء محاولته النزول قبل وصول القطار إلى رصيف المحطة في أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من القطار أثناء سيره بأسيوط.

وبالانتقال تبين مصرع "فادي ع." (طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة أسيوط)، والعثور عليه جثة هامدة.

وبسؤال شهود العيان أقروا أنه حال سير القطار باتجاه محطة أسيوط، حاول المجني عليه النزول عند نفق الزهراء، و"سمعنا صراخه وهو يقول الحقوني يا رجالة"، ولكنه توفي في الحال.

ونقلت الجثة وتُحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.