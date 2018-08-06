فى تأكيد جديد لانفراد «الوطن»، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، وجود دراسة لتخفيض أيام العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولفت المركز إلى أن المقترح لا يتضمن تخفيض ساعات العمل.

وأوضح المركز، فى تقرير أصدره اليوم، أنه تلقى رداً من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بتخفيض ساعات العمل، وقال إن الجهاز أكد أنه يدرس تقليل أيام العمل، وأن الحكومة بدأت جدياً فى دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى بعض جهات الجهاز الإدارى للدولة، وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، أو الخدمات المقدمة للمواطنين، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.

وحسب التقرير، أكد «التنظيم والإدارة» لمركز المعلومات، أن هذه المقترحات تظل قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، وأنه لم يتم الاستقرار على أى من هذه المقترحات حتى الآن.

وأشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار فى هذا الأمر، وكل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط به اتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، موضحاً أنه لا يمكن أن ينفذ النظام المقترح على جميع الجهات والمؤسسات، نظراً لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.

«معلومات الوزراء» يؤكد انفراد «الوطن»: التخفيض لن يؤثر على أجور العاملين أو الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال الجهاز إن إدارة البحوث التابعة له ستجرى استطلاعاً آخر للرأى حول استخدامات الوقت للتعرف على كيفية قضاء الموظف لوقته، ودعا العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصونة بموجب الدستور والقانون وألا ينساقوا وراء أى معلومات مغلوطة.

وكشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، أرسل منشوراً ملخصاً للجهات الحكومية بالأقاليم والمحافظات الخاضعة للجهاز الإدارى للدولة، لإطلاعها على الدراسة المقترحة واستفتائها، وطالبها بإبداء رأيها للاستقرار على أفضل مقترح يحقق الهدف المنشود من الدراسة على المقترحات الأربعة للدراسة فى تخفيض عدد أيام العمل الرسمية.

وأوضحت المصادر أن المقترحات الأربعة تشمل تقسيم ساعات عمل اليوم بنظام «الشيفتات»، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة السبت، أو تقسيم أيام العمل على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، على أن يكون يوم الجمعة إجازة للجميع وتكون ساعات العمل 9 ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى الخامسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، مع زيادة ساعات العمل 120 دقيقة يومياً تقسم بالتساوى فى الحضور والانصراف، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يومياً، وتكون الإجازات الأسبوعية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت.

ولفتت المصادر إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيطبق المقترح الجديد ليكون بمثابة «بروفة» للجهات الحكومية الأخرى، وذلك فى أول سبتمبر المقبل.