تمكن رجال جمارك الواردات الجوية بقرية البضائع بمطار برج العرب الدولي برئاسة الدكتور سامي رمضان مدير عام الإدارة العامة لجمارك قرية البضائع والمهبط بالإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي برئاسة الأستاذ إبراهيم مسعود مدير جمرك قرية البضائع بمطار برج العرب، تم تشكيل لجنة جمركية من الأستاذ محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي بمطار برج العرب، والأستاذ مصطفى هدايا رئيس قسم التعريفة بالمجمع، وأحمد السيد رئيس قسم الأمن الجمركي، وسامح رمزي مدير التعريفة، وعمرو رفاعي مأمور الحركة، وعمرو أكرم ومحمد حنيش بإدارة الفحص بالأشعة لكشف مشمول بوليصة الشحن رقم 514/04059156 والواردة من الإمارات على رحلة خطوط شركة العربية رقم G9601 باسم الراكب "ت. ص. ر"، والمشحونة من الشارقة والصنف عبارة عن أمتعة شخصية.

فتبين وجود 41807 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام عبارة عن مسامير وشرائح وعدد لزوم جراحات العظام، وبلغت قيمة المضبوطات 704 آلاف جنيه.

قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب وطرود البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وإخطار العدوي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وتحريز المضبوطات.