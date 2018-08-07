ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على تاجر مخدرات، بحوزته 120 جرام حشيش، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، من ضبط "أحمد ع م" 24 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، هتك عرض، شروع في سرقة، وبحيازته 9 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالي 120 جراما، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي 8 آلاف جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وقرر أن المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الناري بقصد الدفاع.

ووجه مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.