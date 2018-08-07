ألقت أجهزة الأمن في المنيا، اليوم، القبض على 4 أشخاص، يقيمون بمركز بني مزار، كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري من الحقول بمركز العدوة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة العدوة، من ضبط كل من: "وائل ق ح"، 21 عامًا، عامل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وتبديد، و"هاني م ا"، 39 عامًا، سائق سبق اتهامه في 3 قضايا، مخدرات، و"حسن ع ع"، 31 عامًا، فلاح، سبق اتهامه قضيتين، و"خيري ي ع"، 32 عامًا، فلاح، مقيمون بدائرة مركز بني مزار، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل محملة بماكينة ري، وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على سلاح ناري، فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وكمية من المفاتيح والمفكات المختلفة الأنواع.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإرتكاب واقعة سرقة ماكينة الرى المحملة على السيارة من إحدى الزراعات بدائرة مركز العدوة، وأن السيارة والأدوات المضبوطة هي المستخدمة في الواقعة.

وأقر الأول بحيازته للسلاح الناري والذخائر "بقصد الدفاع" واستخدامه في نشاطهم الإجرامي، وأرشد المتهمين الأربع، عن مكان السرقة بإحدى الزراعات الكائنة بمركز العدوة، وأمكن الوصول لصاحب الماكينة المضبوطة وبعرضها عليه تعرف عليها وأضاف بأنة كان في طريقة للإبلاغ عن سرقتها.

ووجه مدير الأمن، بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.