تقدم "الوطن" لكم موجزا لأهم أخبار برامج "التوك شو" المذاعة عبر الفضائيات، حيث أعلن محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تقرر التدرج في دخول الجماهير لمباريات كرة القدم بدءا من 1 سبتمبر المقبل وبعد عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

"الشباب والرياضة": دخول الجماهير للمدرجات تدريجيا بعد 1 سبتمبر المقبل

"الشباب والرياضة" تنفي ما تداول عن تحديد أعداد الجماهير في المباريات

كما أجرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

رئيس الاتحاد السكندري: دوري كرة القدم في سوريا والعراق يحضره الجماهير

وتناول عودة الجماهير للمدرجات في عدد من برامج التوك شو الأخرى حيث أجرى الناقد الرياضي إيهاب الخطيب مدير تحرير موقع "الوطن سبورت"، مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

إيهاب الخطيب: "عودة الجماهير للمدرجات سهلة جدا وإحنا اللي بنصعبها"

إيهاب الخطيب: يحسب لوزير الشباب أنه وضع إطارا زمنيا لعودة الجماهير