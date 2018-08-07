قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يجري دراسة الاستغلال الأمثل لمخلفات الرصف القديم وإعادة تدوير هذه المخلفات واستخدامها في أعمال الرصف الجديدة من خلال ماكينة رصف حديثة، لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة فضلاً عن خفض التكاليف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يجري متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروع الرصف وسرعة إنهاء الأعمال المكلفة بها وحدة الرصف بالمحافظة.

وكلف جميع رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات بالمحافظة، بضرورة إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المقرر، واتمام نسبة التنفيذ إلى 100%.

جاء ذلك خلال لقاءه التنفيذين بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، ومساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن.