استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الإيطالي، ميلانيزي إينزو مويفيرو، وذلك في المستشفى الإيطالي لافتتاح المبني الجديد للعيادات الخارجية بالمستشفى بعد تطويرها، والذي يضم 19 عيادة تخدم جميع التخصصات الطبية التي تخدم المرضى.

وتضم المستشفى بنك دم، ووحدة غسيل كلوي، ووحدة جراحة أطفال وخدمة الأطفال المبتسرين، ووحدة جراحات اليوم الواحد، بالإضافة إلى تكلفة تطوير مبنى العيادات الخارجية الجديد بالمستشفى بلغت حوالي 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المستشفى تم بنائها عام 1903 لخدمة المرضى الإيطاليين والمصريين، وتستقبل أسبوعيا ألف مريض، وسيتم قريبا البدء في تطوير قسم الجراحات الذي يضم 8 غرف عمليات.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان بمرافقة وزير الخارجية الإيطالي، غرف إقامة المرضى بالقسم الداخلي، والعيادات الخارجية للعلاج الطبيعي، والكنيسة الكاثولكية داخل المستشفى.

ورحبت وزيرة الصحة والسكان، بوزير الخارجية الإيطالي، مؤكدة امتداد العلاقات المصرية الإيطالية منذ آلاف السنين في حقبة حكم الملكة كليوباترا، مشيرة إلى أن الشعبين المصري والإيطالي تجمعهما ثقافة واحدة، وهي ثقافة دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما رحبت وزيرة الصحة والسكان، بفكرة إنشاء مستشفى إيطالي على مساحة 4 آلاف متر مربع في محافظة بورسعيد، بدعم من الجانب الإيطالي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، داخل المستشفى الإيطالي في القاهرة، بمناسبة افتتاح أعمال تطوير قسم العيادات، وذلك بحضور السيد ميلانيزي مويفيرو وزير خارجية إيطاليا، و السفير جامباولو كانتينى السفير الإيطالي في القاهرة، و الدكتور يرو دونتو، رئيس مجلس الإدارة للجمعية الخيرية الايطالية، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك.

ومن جانبه، وجه وزير الخارجية الإيطالي، الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا الصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين المصري والإيطالي.

وأشاد وزير خارجية إيطاليا بما رآه في المستشفى الإيطالي التي ترمز لأحد الشخصيات الإيطالية التاريخية، مؤكدا أن المستشفى صرح كبير، ويشرف الشعب الإيطالي أن تكون في خدمة أشقائنا المصريين.