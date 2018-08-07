كلف اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة، وتوزيع السلع المدعمة على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، قبل عيد الأضحى.

كما كلف بتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الأسعار وتوافر السلع، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من أرتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافرها للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجاً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما كلف المحافظ، بتكثيف الرقابة والمرور على المخابر، والتأكيد على توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، طبقاً للمواصفات المحددة والتواجد المستمر لمفتشي ومباحث التموين حتى لا يستغل أصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة.