قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التمويـن بالمنـيا إن المديريـة تسلمت اليـوم 10725 بطاقــة تموينيـة ذكيــة ما بين بدل تالف وفاقد واستخراج جديد، تم طباعتها مؤخرا من خلال منظومة إدارة البطاقة الذكية الجديدة، التي تم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الحالي، تحت إشراف وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.

وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها لمديـري الإدارات تمهيداً لتسليمها للمكاتب التموينية المختصة ضماناً لوصولهـا للمواطنـين.

وأضـاف وكيل الوزارة أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقدمه بالطلب، وذلك تيسيراً على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصيرة.

أوضح يوسف أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على منظومة التموين بعمل تحديثات على النظام القائم من شأنها وضع حلول لبعض المشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية، لتسهيل عملية تسجيل طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجديدة.