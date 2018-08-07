أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، أن غرفة العمليات التابعة لها أصدرت تقريرها عن امتحانات شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية امتحانات الدور الثاني.

وقال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الامتحانات عقدت على فترة واحدة فقط، وهي الفترة الأولى وكان عدد المواد الامتحانية (15) امتحان، حيث أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017/2018.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، وراجعوا الأوراق الامتحانية وحرروا محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة جاء وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات، بأن الطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، و(لا توجد) أخطاء فنية.

وأكد المهندس حسن مشعل، نائب رئيس عام الامتحانات، أن متابعة نتائج غرفة العمليات لامتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) جاءت كالتالي:

بالنسبة لغرفة التعليم الصناعي:

- لم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية أو وجود مخالفات من (الطلبة – الممتحنين).

وأضاف مشعل أنه بالنسبة لغرفة التعليم الزراعي:

تلقت الغرفة اتصالًا هاتفيًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف يفيد بأن رمضان محمد عبد الجواد، مدير مدرسة أبشواي الثانوية الزراعية بأبوكساه، والمكلف برئاسة لجنة سمسطا الزراعية رقم 1173، وتغيب اليوم (وهو محجوز بالنيابة للسؤال عن أعمال تتعلق بمدرسته) وقد أجرت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة اتصالاً هاتفيًا بـ جمال نجدى أحمد محمد - مراقب أول اللجنة – للعمل رئيسًا للجنة.

وأشار مشعل أنه بالنسبة لغرفة التعليم التجاري:

- لم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية أو وجود مخالفات من (الطلبة – الممتحنين).

كما أفاد مشعل أنه بالنسبة لغرفة التعليم الفندقي:

- لم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية أو وجود مخالفات من (الطلبة – الممتحنين).