تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الختامي لتدريب كوادر رياض الأطفال على النظام التعليمي الجديد، وبحضور الدكتور هناء قاسم مدير إداره القرائية، وعضو اللجنه العليا لمشروع التعليم بالصفوف الأولى.

وقدم، الشكر والتقدير لجميع المدربين القائمين علي التدريب، مطالبًا، المتدربين بضرورة الإستفادة الكاملة من التدريب، والخروج من التدريب برؤية واضحة شاملة تضمن نجاح تطبيق النظام التعليمي الجديد على الطفل وهو "المخرج النهائي" للمنظومة الجديدة، حيث تعد مرحلة رياض الأطفال أهم مرحلة في التربية والتعليم، وأن تم إصلاحها سوف يتم إصلاح باقي المراحل وإعداد وإخراج جيل جديد يشارك في مستقبل مصر الحديثة.

وأشار "وكيل الوزارة" أن هذا التدريب يعتبر الحلقة "1" ضمن سلسلة تدريبات سيتم إعدادها خلال الفترة القادمة، طبقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة، يستهدف إعداد كوادر لمرحلة رياض الأطفال من خلال تدريبهم على النظام التعليمي الجديد لنقل خبراتهم بعد ذلك لمعلمات رياض الأطفال.