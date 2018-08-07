قال الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن نظام ساعات العمل المرنة معني بتحريك توقيتات العمل داخل أيام العمل نفسها أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، موضحًا أن الحكومة المصرية تدرس تطبيق تحريك ساعات العمل داخل اليوم أو الأسبوع.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، خلال استعراض الدول المطبقة لنظام ساعات العمل المرنة، أن بريطانيا تطبق هذا النظام منذ عام 2003، كما تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية بنظام تحريك ساعات العمل في اليوم.

وأشار إلى أن أستراليا تطبق نظام ساعات العمل المرنة بتحريك ساعات العمل الإضافية في الشهر، مشيرًا إلى أن قانون العمل في الأردن الصادر عام 2017 نص على تحريك ساعات العمل على مستوى اليوم والأسبوع والسنة، وأن دولتي البحرين والإمارات تطبقان النظام نفسه على مستوى تحريك ساعات العمل في اليوم نفسه.

ويذكر أن جهاز التنظيم والإدارة، يعكف حاليًا على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، ومن المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها على رئيس الوزراء خلال أغسطس الجاري.