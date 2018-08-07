تفقد محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدير المديرية، اليوم، اختبارات الطلبة والطالبات المتقدمين لمدارس المتفوقين والمنعقده مباشرة "أون لاين" بالقاعات المختلفة لمراكز التطوير التكنولوجي بمدارس الإدارات التعليمية بالقاهرة.

وأكد عطية، تشكيل فريق عمل للمتابعة المستمرة لجوده وكفاءة الإنترنت وتوفير الجو النفسي الملائم للطلاب المتفوقين أثناء تأديتهم الاختبارات، مشيرًا إلى استمرار اختبارات المتفوقين لمدة ثلاثة أيام، كما حددتها خطة وزارة التربية والتعليم، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب المتقدمين.