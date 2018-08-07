تفقد الدكتور محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، الأول للبرنامج التدريبي لنظام التعليم الجديد بعنوان (Education 2.0) لرياض الأطفال حيث يتم تدريب نخبة منتقاة من المدربين على مستوى القاهرة لنقل الخبرات لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى.

وأكد عطية، أهمية برنامج تطوير التعليم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يراقب عن كثب تطور الأداء ومختلف مراحل التدريبات تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، مشيرًا إلى أن التدريب يتم داخل خمس قاعات تدريبية على مستوي الإدارات التعليمية.

وأوضح أن الإدارات هي: ليسيه الحرية بإدارة المعادي التعليمية، وليسيه الحرية بإدارة عابدين التعليمية، ومدرسة التوفيقية بإدارة روض الفرج التعليمية، ومدرسة ليسيه الحرية بإدارة النزهة التعليمية، مدرسة عبد العزيز السيد، بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية لتدريب مايزيد عن 500 معلم كادر على نظام التعليم الجديد.

الجدير بالذكر أن التدريب يتم تحت إشراف محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمديري، ووفاء الخميسى، منسق البرنامج.