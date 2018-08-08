استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس، الوفد الفني الذي يمثل فلسطين لأول مرة في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ27، والذي يضم المطربة دلال أبو آمنة ونساء مشروعها "يا ستي" بقيادة موسيقية للدكتور تيسير حداد.

وعبرت عبدالدايم عن اعتزازها بالتمثيل الدولي الأول لفلسطين في مهرجان القلعة واستحضار روح العائلة الفلسطينية على يد الجدات الفلسطينييات المكون منهن مشروع يا ستي ووصفتهم بأنهن مناضلات بفنهن لإحياء التراث الفلسطيني.

وعبرت دلال أبو آمنة عن مدى سعادتها بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية في حفلها الأول، مؤكدة على أن مصر صاحبة ريادة ورصيد فني وإرث موسيقي ضخم، بالإضافة إلى مؤسساتها الموسيقية العريقة، وعلى رأس تلك المؤسسات دار الأوبرا التي قادت استمرارية الأصالة الموسيقية، وهو مايتبين من خلال فكرة إقامة مهرجان على شاكلة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وأشارت إلى إنهن لم يشعرن بالغربة في مصر أم الدنيا، ويستحضرن في مشروعهن روح العائلة الفلسطينية من خلال جلسات النساء وأغانيهن القديمة.

وفي نهاية اللقاء أهدت دلال ونساء المشروع للوزيرة درع شكر لحرصها على تواجد الفن والمرأة الفلسطينية في الأنشطة الثقافية والفنية في مصر.