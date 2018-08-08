أعلن العقيد تامر الرفاعي الناطق باسم القوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى خلال 6 أشهر أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بقيام المستشفيات العسكرية باستقبال الحالات الحرجة المقرر لها إجراء جراحات بصفة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، إذ تم استقبال المريض وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية وتوقيع جميع الفحوصات والتحاليل الطبية قبل إجراء الجراحة وتقديم العلاج الطبي اللازم.

من جانبهم أعرب المرضى وأسرهم عن بالغ الشكر والتقدير للقوات المسلحة والأطقم الطبية بالمستشفيات العسكرية على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

يأتى ذلك فى إطار الدور الفعال التى تقوم به القوات المسلحة لدعم منظومة الرعاية الطبية لكافة أبناء الوطن بمختلف محافظات الجمهورية.