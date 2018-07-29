قال اللواء محمود خلف، المسؤول عن المراسم العسكرية برئاسة الجمهورية الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الشخص المسؤول عن منح الرتبة العسكرية رسميا هو رئيس الجمهورية فقط، أما البروتوكول الاحتفالي بالتكليف، لا توجد له مراسم محددة فهو مفتوح بشكل احتفالي في العالم كله، ولا تنفرد به مصر.

وأضاف "خلف"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ممكن الزوجة أو الأبناء أو الأصدقاء أو الوالدين هم من يقومون بوضع الرتب، والإشارة هنا إن شباب مصر يضعون الرتب رسالة لها مضامين وطنية متعددة، منها الحب والعرفان، رمزية فرحة الشعب بأحد أبنائه".

وأشار إلى أن هذا الموقف إشارة للعالم أجمع بأن الشعب المصري، هو من يمتلك قواته المسلحة، والشعب والجيش إيد واحدة، والشعب فقط هو من يحتفل بقادته، بأي طريقة يراها.

وتابع: "الطريقة دي بتغيظ أعدائنا جدا، وأنا شخصيا سعيد بها ولأنها ترمز لتكريم الشعب وحبه لجيشه الوطني.. وتحيا مصر".