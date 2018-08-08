أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية دسونس الحلفاية اتجاه الإسكندرية بالقرب من مركز أبوحمص في البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية دسونس الحلفاية اتجاه الإسكندرية دائرة المركز، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات.

وتبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص صغير قيادة "كارم.ي.ا" 45 سنة سائق، ومقيم بمدينة أبوحمص، وسيارة ميكروباص قيادة "رامي.ن.ح" 27 سنة، سائق، وأنه في أثناء سير السيارة الأولى على الطريق الزراعي، اختلت عجلة القياده بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية عند وقوفها على جانب الطريق لنزول بعض الركاب منها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى، و3 من مستقلي السيارة الثانية بجروح وكدمات، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، فيما حُوّل مصاب السيارة الأولى للمستشفى الجامعي في الإسكندرية لإصابته باشتباه نزيف. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.