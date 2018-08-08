أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام حركة سير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، صباح اليوم، مشيرا إلى أن الهيئة أنهت استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن جميع المحطات ستعمل على مدار الـ24 ساعة، خلال أيام إجازة العيد لخدمة المسافرين.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أن الهيئة ستبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية، منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستدفع بـ26 قطارا إضافيا تقوم برحلات ذهاب وعودة من الإسكندرية والقاهرة إلى محافظات الصعيد خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس المقبل، حيث يبدأ حجز تذاكرها قبل 48 من السفر.

وأوضح رسلان، أنه بخلاف قطارات عيد الأضحى، ستكون حركة تشغيل القطارات التي تعمل وفق جدول التشغيل اليومي مستمرة، لاستيعاب المسافرين، مؤكدا أن قطارات الهيئة تقل نحو مليون و500 ألف مواطن يوميا.