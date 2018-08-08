استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، وفداً من جامعة "زويل" للعلوم والتكنولوجيا لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة، وذلك بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية، بحضور الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لجامعة زويل، والدكتور سيف الدين خالد، مدير برنامج الهندسة البيئية بالجامعة، والدكتور شريف فاروق، أستاذ علم الوراثة بالجامعة، كما حضرت الدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة إيناس الشربيني، أستاذ مساعد الصحة العامة بجامعة المنصورة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الاستفادة من خبرات جامعة زويل في مجال التحاليل وخاصة فيروس "سي"، إذ يمتلكون تقنية عالية لسرعة الحصول على نتائج تحليل الفيروس في مدة أقل من نصف ساعة، بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لإجراء اختبارات على هذه التقنية الجديدة وفحص العينات للتأكد من كفاءتها قبل الموافقة على استخدامها.

واشار مجاهد إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروع مقدم من جامعة "زويل" لحصول خريجي المعاهد الفنية الصحية لدرسات تكميلية في مجال الصحة البيئية فيما يخص معالجة مياه الشرب والصرف الصحي لتؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس التقني، بالإضافة إلى حصول الأطباء على درجة الماجستير في ذات المجال، الأمر الذي وعدت وزيرة الصحة بدراسته.

وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة الشكر للقائمين على جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة على ضرورة تعزيز سبل الاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة مثل هذه الجامعة والتي تحتوي على الكوادر الموهوبة في العديد من المجالات.