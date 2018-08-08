قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن الدستور يحمي المواطن ويكفل حقوقه في الحفاظ على سرية معلوماته، مشيرًا إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية يجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء، أن الوزارة تهدف لوضع غطاء تشريعي قوي لخلق فرص عمل جديدة للشباب في مصر.

ولفت إلى أن مشروع قانون حماية بيانات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي يحمي البيانات الشخصية ويكفل للمواطن حقوقه.

وأضاف أن العقوبات فى القانون مختلفة وسيتم تطبيقها على حسب حجم المخلفات وتتراوح ما بين غرامات من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه، والحبس يبدأ من يوم ويصل إلى 3 سنوات.