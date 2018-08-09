استقبلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم، جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد علماء "مصر تسطيع".

وناقش اللقاء تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج الثالث، والذي عقد بمحافظة الأقصر فبراير الماضي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وتضمن العديد من التوصيات المتعلقة بالمياه والمناخ وغيرها.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تفاؤلها بما تحقق من نتائج عبر الاستفادة من خبرات علماء وخبراء مصر بالخارج، موضحة أن الوزارة تتابع على قدم وساق تنفيذ توصيات مؤتمرات "مصر تستطيع" بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق خطط التنمية المستدامة 2030 وفق قواعد علمية، مؤكدة أن هناك تعاونًا كبيرًا من جانب العلماء أيضًا، مشيرة إلى استعدادت الوزارة لإطلاق جمعية "مصر تستطيع" لعلماء وخبراء مصر بالخارج.

وأوضح الدكتور هشام العسكري أنه التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية؛ لبحث مواجهة التحديات المائية التي تواجهها مصر في هذه الفترة والمتزامنة مع زيادة الطلب على المياه داخليًا وخطط التنمية بدول حوض النيل إقليميًا، وإمكانية الاستفادة من "الاستشعار عن بعد" في مجال الزراعة الدقيقة precision agriculture، لتحديد التركيبات المحصولية فى مراحل النمو المختلفة بما يعظم من إدارة مياه الري وتقليل الفاقد من المياه.

وأكد مناقشة إنتاجه العلمي في مجال الإنذار المبكر والأمطار وتأثير العواصف الترابية على تعزيز فرص تساقط الأمطار، مشيرا إلى أنه قام بدور مهم بالكشف عن العواصف الترابية التي شهدتها عدد من محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، وما صاحبها من عدم الاستقرار في حالة الطقس.

وتابع بأن هناك نقلة نوعية كبيرة تحدث بالفعل بالتعاون مع العلماء والخبراء، مضيفًا أن تعاون مؤسسات الدولة سهل الكثير من الجهود على العلماء للقيام بمهامهم وتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأشار الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض، إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الهجرة تعطي نوعا من الطاقة الإيجابية للمجتمع المصرى وتخلق حالة من التفاعل بين علماء مصر بالخارج ووطنهم، معربًا عن سعادته بهذه المؤتمرات التي تعد واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام العالم.