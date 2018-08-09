استقبلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لجنة وزارية لتقييم ورش العمل الخاصة بمعسكر "اقرأ" للمكتبات النموذجية المتميزة للعام الحالي.

واستمرت أعمال التقييم على مدار الأربعاء والخميس وشهد فاعليات التقييم محمد عقل وكيل الوزارة بتعليم جنوب سيناء.

ضمت اللجنة حسن العطار موجه أول المكتبات بمحافظة المنيا ومحمد الزهيري موجه أول المكتبات بمحافظة الدقهلية وخالد بدر الدين موجه أول المكتبات بكفر الشيخ بتكليف من الادارة العامة للمكتبات بديوان عام الوزارة.

أقيمت فعاليات تقييم المسابقة بمدرسة طه حسين الابتدائية بطور سيناء وشهدها أيضا لبنى نايل وعبد المغنى شحته موجهى المكتبات بالمديرية وعدد من الموجهين وأخصائى المكتبات والطلاب المشاركين بالأعمال فى الورش.

ورحب محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بأعضاء لجنة التقييم وتواجدهم على أرض جنوب سيناء.

وأوضح "عقل" أن التقييم كان على مدار يومى الأربعاء والخميس لأنه تم تقييم 12 ورشة عمل منها الأبحاث والملخصات والمطويات وأحسن قارئ وكاتب وكتاب وأضاف أن هناك ورشة للابداع الفنى تضم إعداد أغلفة الكتب والرسوم والمجسمات وهناك ورشة أخرى للابداع الأدبى تضم أعمال القصة القصيرة والمقال بالاضافة الى ورشة لذوى الاحتياجات الخاصة.