ارتفعت حصيلة الحريق الكارثي الذي شهده شرق أثينا قبل نحو أسبوعين إلى 93 قتيلا اليوم، بعد وفاة جريحين متأثرين بحروقهما.

وتوفيت امرأة مسنّة تبلغ 78 عاما، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي "إيه آر تي"، فيما توفي الأربعاء رجل مسنّ يبلغ 83 عاما.

ولا يزال 34 جريحا يتعالجون في المستشفيات بينهم ستة في حال حرجة.

وصباح الخميس أعلن جهاز الحماية المدنية ان القتلى هم 44 امرأة (أصبحن 45 بعد وفاة المسنّة) و35 رجلا و11 طفلا وشخصان لم يتم التعرف اليهما بعد.

وإثر هذه الكارثة أقالت الحكومة أربعة مسؤولين بينهم مساعد وزير حماية المواطن نيكوس توسكاس وقائدا الشرطة وجهاز الاطفاء.

وكانت المعارضة ووسائل الاعلام حمّلت توسكاس مسؤولية "الادارة السيئة" للحريق الذي اندلع في 23 يوليو وأتى على قرى ساحلية شرق أثينا ولا سيما منتجعي ماتي ورافينا.