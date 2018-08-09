قدم السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالص التعازي لأسرة الشهيد المسعف أحمد جمال، الذي توفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس خلال تواجده بسيارة الإسعاف رقم "221"، لنقل أحد المصابين جراء حادث إرهابي، في شمال سيناء، مؤكدا أنه "أدى دوره برجولة وبسالة".

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإرهابيين ليس لهم أي عقيدة أو دين، وإذا كان لديهم عقيدة فهي فاسدة، مؤكدا أن الإسلام هو دين السلام والتعايش.

وتابع: "الإرهابيين جزء من مخطط يستهدف المنطقة كلها وليست مصر فقط، مقدما الشكر والتحية لأبناء مصر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن".