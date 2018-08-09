وزع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استبيانًا على الموظفين بعدد من الوزارات ودواوين عام المحافظات أمس، يتضمن رأيهم في تطبيق النظام لتخفيض أيام العمل فى الحكومة، والذي انفردت بنشره "الوطن"، وذلك تحت عنوان استطلاع رأي حول تطبيق نظام الساعات المرن على العاملين والقيادات.

وشمل الاستبيان 4 أسئلة: "هل توافق على تطبيق نظام ساعات العمل المرن داخل جهة عملك؟، والسؤال الثاني: هل ترغب في أن يكون التطبيق اختياريًا أو إجباريًا، والسؤال الثالث: أي من النظم التالية تراه مناسبا لتقسيم ساعات العمل وأيامه العمل 35 ساعة أسبوعيا وتقسيم ساعات العمل من الخامسة صباحا حتى السادسة مساء، أو العمل أربعة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة، أو العمل ثلاثة أيام بإجمالي 36 ساعة، أو تقسيم ساعات العمل على فترتين من 8 صباحا حتى 2 ظهرًا، ومن 12 ظهرًا حتى 6 مساء لمدة 6 أيام أسبوعيا، السؤال الرابع: هل لديك مقترحات أخرى لتطبيق نظام ساعات العمل المرن؟.