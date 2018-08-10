رمضان: "لا تُبادر بالهجوم على الشخص النّاجح بادر بأن تكون أكثر نجاحا"

رد الفنان محمد رمضان على من يهاجموه قائلًا: "بدلاً من أن تُبادر بالهجوم على الشخص النّاجح، بادر بأن تكون أكثر نجاحاً منه".

وأضاف في منشور له على حسابه الشخصي على شبكة التدوينات القصيرة "تويتر" أن هذا هو الفرق بين الحقد والطموح كما ذكر ستيفن كوفي.