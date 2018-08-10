الفقي: يوم إجازة زيادة للموظفين يوفر على الدولة 6 مليارات جنيه سنويا

قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إن اقتراح ساعات العمل المرنة سيؤدي إلى توفير الأموال على الدولة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مساء دريم" عبر فضائية "دريم" أن اقتراح زيادة أيام الإجازات يوم آخر سيؤدي إلى توفير المياه والكهرباء بواقع 52 يوما في العام.

وأوضح الفقي أن توفير المرافق من كهرباء ومياه في المصالح الحكومية سيوفر مبالغ ضخمة.

ولفت الفقي إلى أن الحكومة تستطيع توفير من 5 لـ6 مليارات جنيه في العام في حالة زيادة أيام الإجازات يوم واحد فقط، وذلك بخلاف البنزين والسولار الذي سيتم توفيره نظرًا لبقاء المواطنين وعدم نزولهم لأعمالهم.