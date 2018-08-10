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الوطن

شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

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الأرصاد| طقس اليوم الجمعة 10/8/2018

الأرصاد| طقس اليوم الجمعة 10/8/2018

"السكة الحديد" تعتذر عن تأخر قطار 996 إكسبريس "القاهرة - أسوان"

"السكة الحديد" تعتذر عن تأخر قطار 996 إكسبريس "القاهرة - أسوان"

"السكة الحديد": الدفع بفرق الصيانة والرقابة على الخطوط لمواجهة الأعطال

"السكة الحديد": الدفع بفرق الصيانة والرقابة على الخطوط لمواجهة الأعطال

الفقي: يوم إجازة زيادة للموظفين يوفر على الدولة 6 مليارات جنيه سنويا

الفقي: يوم إجازة زيادة للموظفين يوفر على الدولة 6 مليارات جنيه سنويا

مستشار "الوزراء": إنشاء مركز إعلامي بالمجلس.. الناس لازم تعرف ما ينجز

مستشار "الوزراء": إنشاء مركز إعلامي بالمجلس.. الناس لازم تعرف ما ينجز

رئيس هيئة الإسعاف: سنكرم أسرة الشهيد أحمد جمال

رئيس هيئة الإسعاف: سنكرم أسرة الشهيد أحمد جمال

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شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

بعد استجابة السيسي.. سر اختيار معهد ناصر لإجراء جراحة "الطفلة مروة"

بعد استجابة السيسي.. سر اختيار معهد ناصر لإجراء جراحة "الطفلة مروة"

بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه

آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه

بعد تدخل الرئيس.. عودة شقيق الشهيد أحمد أبو النجا من السعودية

بعد تدخل الرئيس.. عودة شقيق الشهيد أحمد أبو النجا من السعودية

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

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