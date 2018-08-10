"السكة الحديد": الدفع بفرق الصيانة والرقابة على الخطوط لمواجهة الأعطال

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن الدفع بفرق الصيانة والطوارئ والرقابة على خطوط السكك الحديدية، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها في الحال، ولضمان استمرار حركة مسير القطارات، مناشدا الجميع باليقظة والعمل الجاد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أعمال الصيانة تتم بشكل دوري، للعربات والجرارات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل خطة جديدة لفحص جميع القطارات على مختلف الخطوط قبل السماح لها بالتشغيل، لضمان انتظام حركة مسير القطارات، وعدم تأخير الرحلات، مؤكدا أن الهيئة تبذل كل ما بوسعها للقضاء على تأخيرات الرحلات.

يذكر أن هيئة السكة الحديد صباح اليوم الجمعة، أعلنت عن تأخر قطار رقم 996 ركاب مكيف "القاهرة - أسوان"، نتيجه عطل فني مفاجئ بالجرار أثناء قيامه من رصيف محطة بني سويف.