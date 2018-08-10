أصدر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، تعليماته بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر بعض القطارات على بعض الخطوط، للوقوف عليها ومعالجتها، ووضع الإجراءات اللازمة للقضاء على تأخير بعض الرحلات.

وقال رسلان لـ"الوطن": "بدأنا في وضع ضوابط جديدة في منظومة السكة الحديد، وسنعمل على القضاء على تأخيرات بعض القطارات على خطوط السكة الحديد"، مشيرا إلى أن حركة مسير القطارات منتظمة وتعمل بصورة طبيعية على الوجهين القبلى والبحرى، موضحا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.

وأكد أن الهيئة أنهت كافة استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بعمل كافة الصيانات والفحوصات الفنية الشاملة للقطارات التى ستعمل خلال أيام إجازة العيد، وذلك للحفاظ على حركة مسير القطارات وعدم حدوث أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية أعلنت، صباح اليوم، عن تأخر قطار رقم 996 ركاب مكيف "القاهرة- أسوان"، نتيجه عطل فنى مفاجئ بالجرار أثناء قيامه من رصيف محطه بنى سويف.