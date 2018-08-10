أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إجراء 118 جراحة حرجة ضمن قوائم الانتظار خلال أسبوعين منذ بدء المشروع عبارة عن: "66 حالة جراحة رمد ،22 قسطرة قلبية، 19 جراحة مخ وأعصاب، 4 حالات جراحة قلب مفتوح، 4 جراحات تغير مفاصل عظام، و 3 حالات جراحة أورام".

وقال مكي، في تصريح صحفي، أنه في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة المنصورة ومستشفيات مديرية الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة، المشروع القومي الذي وجه به رئيس الجمهورية، وتوجيهات وزيرة الصحة، حيث قام فريق طبي من جامعة المنصورة، جراحة العظام بقيادة الدكتور تامر عبد المولى بإجراء جراحة لتثبيت مفصل الفخذ، بالتعاون مع جراحي العظام بمستشفى شربين المركزي، يأتي ذلك في إطار التعاون الذي عقد بين مديرية الصحة ومستشفيات جامعة المنصورة.

وأضاف أنه تم تحديد 4 مستشفيات يتم فيها إجراء حالات الجراحة الخاصة بقوائم الانتظار داخل تلك المستشفيات، بواسطة مشاركة جراحين من جامعة المنصورة، وبالتعاون مع الجراحين في هذه المستشفيات.