أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب مدخل مصنع أسمنت "تيتان".

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.