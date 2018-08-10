قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الفيديوهات المتداولة والتي تنسب إلى تدريبات النظام التعليمي الجديد وبالأخص مرحلة الصف الأول الثانوي غير صحيحة، والتدريبات لم تبدأ ومخطط لها البدء يوم 1 سبتمبر.

وأضاف عمر، أن الشائعة مصدرها جروب "تمرد المعلمين" على "واتس آب"، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي ونشرها، وتم إبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها ضدهم.

وطالب "عمر" المعلمين بعدم التورط فى نشر أي أخبار كاذبة قد تضع من يتناولها بالنشر تحت طائلة القانون وفيما يخص البرامج التدريبية للنظام التعليمية الجديد فجميع الإخطارات تصل الى المرشحين عبر صفحاتهم الإلكترونية المعتمدة وغير ذلك شائعات تستهدف التضليل.