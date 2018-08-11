"كهرباء الوادي الجديد": مد خطوط وتطوير الشبكة بتكلفة 18 مليون جنيه

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مد خطوط كهرباء هوائية وتطوير شبكة داخلية في قريتين بمركز الداخلة بتكلفة 17 مليون و800 ألف جنيه.

وقال المهندس مازن رضوان مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من إنشاء 22 كم خط هوائي للشبكة الكهربائية بقرية الراشدة والقرى التوابع لها لتخفيف الأحمال وتحسين حالة الجهود بالمنطقة بتكلفة 8.2 مليون جنيه.

وأضاف "مازن" أن القطاع انتهى فعليًا من إحلال وتجديد خط الكهرباء الهوائي بقرية عزب القصر والقرى التابع لها لتحسين مستوى الجهد الكهربي بالمنطقة بتكلفة 9.6 مليون جنيه.