أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كتاباً جديداً بعنوان "دليل المضحي"، يتضمن الإجابة على كافة الفتاوى التي تشغل الأذهان وتدور بخاطر المُضحين، بالإضافة إلى توضيح أحكام الأضحية وآداب المضحي، في شكل واضح وميسر، ومزود بالصور التوضيحية، في إطار سعي الأزهر الشريف لنشر تعاليم الإسلام، وفق منهجه الوسطي المعتدل الذي يتجنب الإفراط أو التفريط.

ويحاول الكتاب من خلال أقسامه المختلفة الإجابة على العديد التساؤلات المتعلقة بالأضحية وأحكامها، مثل حكم الأكل من الأضحية المنذورة، وهل تجزئ الأضحية عن أهل البيت جميعاً؟، وحكم توزيع الأضحية على العاملين في الجمعيات التي تتولى الذبح بالوكالة، وجواز تقديم قيمة الذبيحة الشرعية نقداً للفقراء والمساكين بنية الأضحية، وحكم ترك أثر الدم ومخلفات الذبح في الشارع.

ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة من الكتب التي يصدرها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتعريف بصحيح الدين الإسلامي الحنيف.