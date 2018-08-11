أهابت وزارة الخارجية بالحجاج المصريين ضرورة عدم حمل أدوية ممنوعة أو مدرجة على جداول المحظور دخولها إلى المملكة العربية السعودية، ومنها "الترامادول" و"الكبتاجون" أثناء السفر لأداء مناسك الحج، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، إذ أن العقوبات على تهمة حيازة ونقل والاتجار بهذه الأدوية هي عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وأوضح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه في حالة الحاجة للحصول على الدواء ينصح بالتوجه إلى القافلة الطبية الخاصة بوزارة الصحة، إذ يفضل أن يحمل الحاج معه روشتة الطبيب المعالج.

كما أكد مساعد وزير الخارجية على ضرورة اتباع القواعد والتعليمات الخاصة المنظمة لبعثة الحج المصرية، مضيفا أنه على الحجاج المصريين الالتزام بوسيلة الانتقال التي تم الاتفاق عليها للسفر لأداء فريضة الحج، وعدم تغييرها حتى لا يلغى سفرهم.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه يمكن للحجاج المصريين تقديم الاستفسارات وطلب المساعدة عبر الرقم الخاص بغرفة عمليات الحج بالمملكة: (00966566191323)، والرقم الخاص بغرفة عمليات القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة (00966500054094).