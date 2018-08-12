محامي أشعياء المقاري يكشف سبب انسحابه: "مستحيل أشارك في إسالة دم"

كشف أمير نصيف المحامي عن سبب انسحابه من الدفاع عن الراهب المشلوح أشعياء المقاري المتهم بقتل الأنبا أبيفانوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون.

وقال نصيف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "أنا مستحيل أشارك في إسالة دم سيدنا الأسقف أبيفانيوس، وزي ما قال البابا فيه في كل 12 واحد شخص يهوذا وده ضعف بشري".

وأوضح نصيف أن الراهب المشلوح خطط ونفذ لقتل الأسقف بالتعاون مع الراهب فلتاؤس المقاري الموجود بالمستشفى مضيفًا: "ربنا يعدي المحنة دي على خير على الكنيسة وعلى الشعب وعلى سيدنا البابا".

وأشار نصيف إلى أن أهالي المتهم تواصلوا معه في مكتبه للدفاع عنه، وأنه وافق على الدفاع عنه قبلما تتبين له الحقائق ليعلن انسحابه بعد خروجه من النيابة اليوم.